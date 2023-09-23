Лавров: цель нанести стратегическое поражение РФ "застила глаза" западным политикам

В качестве примера глава МИД РФ привел недавние учения США и их союзников по НАТО с отработкой применения ядерного оружия против России

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Задача нанести Москве "стратегическое поражение" окончательно "застила глаза" западным политикам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В качестве примера он привел недавние учения США и их союзников по НАТО с отработкой применения ядерного оружия против России.

"Беспрецедентной со времен окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории РФ", - сказал министр на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Продекларирована задача нанести России "стратегическое поражение", и эта одержимость окончательно застила глаза безответственным политикам, которые испытывают чувство собственной безнаказанности, одновременно утратив элементарное чувство самосохранения", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что в 2021 году были "высокомерно отвергнуты" российские предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины. "Запад продолжал планомерно осуществлять милитаризацию русофобского киевского режима, который был приведен к власти в результате кровавого госпереворота и использовался для подготовки развязывания гибридной войны против нашей страны", - отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, западных лидеров никогда не смущало, что приближение НАТО к границам РФ грубо нарушает взятые на высшем уровне обязательства по линии ОБСЕ не укреплять собственную безопасность за счет других, а также не допускать военно-политического доминирования в Европе какой-либо страны, группы стран или организаций. "Советскому, а затем российскому руководству были даны конкретные политические заверения относительно нерасширения военного блока НАТО на восток. Соответствующие записи переговоров есть в наших и западных архивах. Они в свободном доступе Но эти заверения западных лидеров оказались обманом, они и не собирались их выполнять", - добавил глава МИД.