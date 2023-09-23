23 сентября, 16:18,
обновлено 23 сентября, 16:40

Лавров: Москва поддерживает нормализацию отношений между Дамаском и Анкарой

Как заявил глава МИД РФ, Москва помогает в этом вопросе вместе с Тегераном

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия приветствует начавшийся процесс нормализации отношений между Сирией и Турцией и помогает ему вместе с Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Приветствуем возвращение Сирийской Арабской Республики (САР) в арабскую семью, а также начавшийся процесс нормализации между Дамаском и Анкарой, которому мы стараемся помогать вместе с иранскими коллегами", - сказал министр.

Лавров также назвал отрадным тот факт, что Лига арабских государств "обретает второе дыхание, активизирует свою роль в делах региона". "Эти позитивные сдвиги подкрепляют усилия астанинского формата по продвижению сирийского урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 [по Сирии] и восстановления суверенитета САР", - заключил министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИранСирияТурцияРоссия
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