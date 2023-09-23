23 сентября, 16:22

Лавров: миротворцы РФ будут способствовать налаживанию мирной жизни в Карабахе

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент будет всячески содействовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать", - сказал министр. 

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