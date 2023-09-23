Лавров назвал прискорбной позицию ФРГ, Италии и Японии по резолюции о героизации нацизма

Министр иностранных дел России отметил, что их мнение противоречит условиям, на которых эти страны приняли в ООН в качестве полноправных членов

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Голосование Германии, Италии и Японии против резолюции о недопустимости героизации нацизма является прискорбным фактом и идет вразрез с условиями, на которых эти страны были приняты в ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций.

"Особо настораживает, что в прошлом году против резолюции ГА ООН о недопустимости героизации нацизма впервые проголосовали Германия, Италия и Япония, - сказал глава МИД РФ. - Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой войны и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов".

Лавров добавил, что Россия настоятельно призывает обратить особое внимание на эти "метаморфозы", идущие вразрез с позицией мирового большинства и принципами Устава ООН.

Глава МИД РФ также указал на то, что ООН была основана по итогам Второй мировой войны, и любые попытки ревизии этих итогов подрывают основы всемирной организации. "Как представитель страны, которая внесла решающий вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, хотел бы привлечь внимание к такому вопиющему явлению, как реабилитация нацистов и коллаборационистов в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике", - указал он.