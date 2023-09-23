Лавров: Блинкен с пафосом объявил об иранских дронах у РФ, не имея доказательств

Как заявил глава МИД РФ, обсуждать этот вопрос не имеет смысла

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Обсуждать вопрос об использовании Россией иранских дронов в ходе специальной военной операции на Украине не имеет смысла в отсутствие каких-либо доказательств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с высказыванием государственного секретаря США Энтони Блинкена о поставках соответствующих вооружений в Россию из Ирана.

"Мы сегодня уже столько перечисляли заявлений разных деятелей и национальных, и международных, которые не имеют под собой никаких фактов, по крайней мере, факты никому не предъявлены, - отметил он. - Про эти дроны иранцы комментировали многократно и просили: покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш. Поэтому не могу комментировать подобные заявления. Господин Блинкен много с энтузиазмом и с пафосом объявляет о многих вещах".

В качестве еще одного предмета для бесполезного обсуждения Лавров упомянул заявление Блинкена о том, что наступил "конец эры, которая была после холодной войны, и теперь всем должна заправлять Группа семи, которая будет делать благо не только для своих народов, но и для народов всего остального мира, если эти народы остального мира будут слушаться".