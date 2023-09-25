25 сентября, 09:48,
обновлено 25 сентября, 09:55
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков не стал прогнозировать сроки нахождения российских миротворцев в Карабахе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы продолжат работу в Карабахе, но о сроках их нахождения в этом регионе пока говорить рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Протесты в Ереване и возможные санкции против Баку. События вокруг Карабаха

"Пока вряд ли это кто-то сможет сказать", - ответил представитель Кремля на вопрос, останутся ли российские миротворцы в Карабахе в обозримой перспективе.

"Они сейчас фактически находятся на территории Азербайджана. Мы продолжаем наши контакты с Баку, миротворцы оказывают содействие и присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями. Пока в настоящий момент эта работа продолжается", - подчеркнул Песков. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация