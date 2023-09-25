Песков не стал прогнозировать сроки нахождения российских миротворцев в Карабахе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы продолжат работу в Карабахе, но о сроках их нахождения в этом регионе пока говорить рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока вряд ли это кто-то сможет сказать", - ответил представитель Кремля на вопрос, останутся ли российские миротворцы в Карабахе в обозримой перспективе.

"Они сейчас фактически находятся на территории Азербайджана. Мы продолжаем наши контакты с Баку, миротворцы оказывают содействие и присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями. Пока в настоящий момент эта работа продолжается", - подчеркнул Песков.