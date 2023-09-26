Посольство РФ в Швеции заявило о некомпетентности Стокгольма в деле о диверсии на Балтике

В посольстве напомнили, что за год Россия неоднократно требовала международного расследования с ее участием

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Шведские власти за год расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" продемонстрировали полную профессиональную некомпетентность. Об этом в комментарии в своем Telegram-канале заявило посольство РФ в Швеции.

"Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность. Хорошо хоть, что не последовали примеру немецких коллег и не стали выдумывать не имеющих ничего общего с реальностью сказок с целью покрыть своих заокеанских покровителей", - отметили в дипмиссии.

На вопрос, чем в течение года занимались шведские следователи, дипломаты отвечают: "Во-первых, под предлогом соображений национальной безопасности упорно скрывали эфемерные итоги своей деятельности. Во-вторых, вместо поиска виновных устанавливали "возможные угрозы для Швеции". В-третьих, вновь и вновь сдвигали сроки окончания следствия".

В посольстве напоминают, что за год Россия неоднократно требовала международного расследования с ее участием. "Мы также обращались к шведским властям с запросами о правовой помощи и создании совместной следственной группы, просили ознакомить с материалами расследования. Но мы получали лишь сплошные отказы", - говорится в комментарии.

Дипмиссия также обратилась к ведущему расследование прокурору Матсу Юнгквисту и его помощникам. "Не пытайтесь замести следы этого преступления и поработайте хоть раз по-настоящему. Может, принесете пользу не только своей стране, но и всему миру", - призывают дипломаты.

Прокуратура Швеции через год после начала расследования диверсий на Балтике по-прежнему не называет даты его завершения. Как заявили в ведомстве ТАСС, "прокурор [Юнгквист] сообщил СМИ, что намерен завершить расследование в этом году", но когда это произойдет, в прокуратуре не знают. При этом вопрос, будут ли названы виновные, остался без ответа.