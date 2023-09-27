Посол РФ в Оттаве потребовал извинений от властей Канады перед русскими за овации нацисту

Олег Степанов назвал неприемлемыми попытки "игнорировать, исключить из памяти совершенный эсэсовскими нацистами, в том числе дивизией "Галичина", геноцид русского народа"

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Канадские власти должны принести извинения русским и русской общине Канады за чествование с овациями в парламенте страны 98-летнего нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Считаю, что в мультикультурном обществе, коим себя рекламирует Канада, парламент и правительство страны обязаны принести формальные и недвусмысленные извинения всем русским и русской общине Канады, - говорится в его заявлении, распространенном во вторник. - Попытки игнорировать, исключить из памяти совершенный эсэсовскими нацистами, в том числе дивизией "Галичина", геноцид русского народа неприемлемы. Требую реакции канадских властей".

Степанов напомнил, что военнослужащие дивизии, в рядах которой состоял Хунка, - "военные преступники, повинные в массовых убийствах русских". "Это известный и доказанный факт", - подчеркнул он.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали Хунку. В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке Роты из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота заявил об уходе со своего поста.