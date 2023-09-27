В Новосибирске назначили дату довыборов в округах, где депутатов лишили мандатов

Они пройдут 17 декабря

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Городской совет депутатов Новосибирска назначил на 17 декабря довыборы на округах, где ранее работали покинувшие РФ и лишенные мандатов Хельга Пирогова и Сергей Бойко (признан иностранным агентом). Соответствующее решение приняли на сессии.

"Предлагается назначить дополнительные выборы депутатов совета депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам номер 40 и 49 на 17 декабря 2023 года", - доложил председатель комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев. Решение приняли после того, как 39 депутатов проголосовали за и четверо воздержались.

Перед принятием решения независимый депутат Светлана Каверзина предложила поправку о назначении дополнительных выборов на 3 декабря, однако большинством голосов предложение отклонили.

28 июня горсовет Новосибирска на сессии принял решение о лишении Пироговой и Бойко, уехавших из России, полномочий в связи с утратой доверия. Причиной стало непредоставление декларации о доходах. Полномочия депутатов были прекращены с 4 июля в связи с тем, что именно в эту дату заканчиваются трудовые договора их помощников. Экс-депутаты попытались оспорить решение горсовета в суде, однако сделать этого не удалось.

Бойко покинул территорию РФ еще в 2021 году после серии административных штрафов в отношении него за организацию незаконных акций. В феврале его объявили в федеральный розыск, а позднее признали иноагентом.

МВД обявило Пирогову в розыск в августе прошлого года. В июле в отношении нее составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ за высказывания о погибших российских военных. Позднее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Позднее депутат Светлана Каверзина сообщила ТАСС о том, что Пирогова покинула Россию и находится в Грузии.