Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии

Глава региона принес присягу

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Церемония вступления в должность главы Якутии по итогам выборов состоялась в Государственном театре оперы и балета в столице региона. Действующий глава региона Айсен Николаев принес присягу, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха (Якутия), соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха (Якутия), защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина", - сказал Николаев на церемонии.

Выборы главы Якутии прошли с 8 по 10 сентября, явка составила 48,41% (свыше 314 тыс. избирателя). Николаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 75,77% голосов.

Предыдущие досрочные выборы главы Якутии прошли 9 сентября 2018 года, всего явка в республике составила 50,69% (свыше 321 тыс. избирателей). Тогда Николаев одержал победу, получив 71,4% голосов избирателей.

Дата церемонии вступления в должность совпала с Днем государственности, который ежегодно празднуется в Якутии 27 сентября. В этот день в 1990 году состоялось провозглашение декларации о государственном суверенитете республики.