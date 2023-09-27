27 сентября, 08:57

Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии

Владимир Гердо/ ТАСС
Глава Республики Саха Айсен Николаев
© Владимир Гердо/ ТАСС

Глава региона принес присягу

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Церемония вступления в должность главы Якутии по итогам выборов состоялась в Государственном театре оперы и балета в столице региона. Действующий глава региона Айсен Николаев принес присягу, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Интервью
Глава Якутии Айсен Николаев: будут реализованы все соглашения, подписанные на ВЭФ

"Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха (Якутия), соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха (Якутия), защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина", - сказал Николаев на церемонии.

Выборы главы Якутии прошли с 8 по 10 сентября, явка составила 48,41% (свыше 314 тыс. избирателя). Николаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 75,77% голосов.

Предыдущие досрочные выборы главы Якутии прошли 9 сентября 2018 года, всего явка в республике составила 50,69% (свыше 321 тыс. избирателей). Тогда Николаев одержал победу, получив 71,4% голосов избирателей.

Дата церемонии вступления в должность совпала с Днем государственности, который ежегодно празднуется в Якутии 27 сентября. В этот день в 1990 году состоялось провозглашение декларации о государственном суверенитете республики. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация