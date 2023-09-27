27 сентября, 11:35,
обновлено 27 сентября, 11:46

Собянин утвердил состав правительства Москвы

Михаил Метцель/ ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Метцель/ ТАСС

Все заместители сохранили свои должности

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил в переизбранном составе правительства всех заместителей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Согласно опубликованному указу мэра столицы об утверждении состава президиума правительства Москвы, в его составе при своих прежних должностях остаются Петр Бирюков, Андрей Бочкарев, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина. Также в президиуме сохранила членство Елена Зяббарова, возглавляющая столичный департамент финансов. Председателем президиума правительства Москвы является Собянин. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
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