Собянин утвердил состав правительства Москвы

Все заместители сохранили свои должности

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил в переизбранном составе правительства всех заместителей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Согласно опубликованному указу мэра столицы об утверждении состава президиума правительства Москвы, в его составе при своих прежних должностях остаются Петр Бирюков, Андрей Бочкарев, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина. Также в президиуме сохранила членство Елена Зяббарова, возглавляющая столичный департамент финансов. Председателем президиума правительства Москвы является Собянин.