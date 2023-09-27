Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Стороны условились о дальнейших контактах на различных уровнях

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили ситуацию вокруг Карабаха, включая вопросы оказания гуманитарного содействия армянскому населению. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения", - указали в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что стороны рассмотрели пути реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, касающихся "разработки мирного договора между Баку и Ереваном, делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций". "Затронут также ряд сюжетов двусторонней и региональной повестки дня. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - добавили в министерстве.