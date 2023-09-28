В постпредстве РФ назвали подход Австрии к коммуникации в рамках ОБСЕ сбалансированным

Вена понимает важность сохранения политического диалога с Москвой, заявили в миссии

ВЕНА, 28 сентября. /ТАСС/. Австрия демонстрирует сбалансированный подход, выступая за равноправное участие России и Белоруссии в министерских встречах Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ). Об этом заявили ТАСС в российском постоянном представительстве при ОБСЕ.

"Австрия как страна, на территории которой расположена штаб-квартира ОБСЕ, в очередной раз демонстрирует сбалансированный и взвешенный, а главное, ответственный подход к необходимости сохранить каналы коммуникации на площадке организации, что возможно только при полноценном и равноправном участии всех государств - участников ОБСЕ в политическом диалоге", - заявили в миссии.

В постпредстве отметили, что Вена, в отличие от многих других стран-членов, понимает важность сохранения возможностей для диалога.

Ранее глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг заявил, что встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ должны проходить при участии всех членов организации, включая глав МИД России и Белоруссии.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Совет министров состоит из министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ и является центральным директивным и руководящим органом организации. Встречи министров, как правило, созываются раз в год в председательствующей стране. Сейчас этот пост занимает Северная Македония.