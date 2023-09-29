Посольство России назвало новые санкции Британии попыткой вмешаться во внутренние дела

Великобритании следует признать сложившиеся реалии и не ставить под сомнение территориальную целостность РФ, сообщило диппредставительство

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Новые антироссийские санкции Великобритании свидетельствуют о попытках Лондона вмешаться во внутренние дела РФ. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства России в Лондоне.

"Введение 29 сентября неправомерных односторонних ограничений против ряда российских должностных лиц и Центральной избирательной комиссии рассматриваем в качестве очередного юридически ничтожного и тщетного жеста британских властей. Налицо не первая высокомерная попытка Лондона вмешаться во внутренние дела нашей страны и непозволительным образом поставить под сомнение ее территориальную целостность", - сказано в заявлении.

"С характерным двуличием в правительстве Соединенного Королевства рассуждают о легитимности и достоверности состоявшихся год назад референдумов, заложивших демократическую основу для воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Любопытно, как это соотносится в глазах британцев с плебисцитом, проведенным ими самими на Мальвинских (Фолклендских) островах в 2013 году? Ведь в Лондоне, судя по всему, считают результаты этого референдума достаточными для определения статуса архипелага. Видим в этом явный двойной стандарт", - отметили в российском диппредставительстве.

В посольстве РФ указали, что "маниакальная одержимость Лондона представлением, будто своими санкционными "эдиктами" он способен повлиять на решимость россиян отстаивать благополучие и безопасность новых регионов нашей Родины, свидетельствует лишь о сохраняющихся здесь постимперских фантомных болях и мании величия". "Призываем британские власти к более трезвой самооценке и признанию сложившихся на земле реалий, какими бы неудобными они ни были для стран Запада", - сказано в заявлении.

При этом в диппредставительстве РФ в Лондоне отдельно остановились на санкциях против главы МЧС Александра Куренкова. "Особый цинизм проявился во внесении в список главы МЧС России А. В. Куренкова. Британским властям хорошо известно, что прикормленные ими боевики киевского режима умышленно наносят удары по спасателям МЧС, медицинским и пожарным бригадам, выезжающим на вызовы в зоне артобстрелов ВСУ. То, что здешние моральные светочи представляют как "дестабилизацию Украины", на деле является примером самоотверженного выполнения нашими спасателями своего профессионального долга", - говорится в заявлении.

Британские санкции

В пятницу Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций, включив в него Куренкова, Центральную избирательную комиссию, депутата Госдумы Александра Сидякина, председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, министра юстиции Республики Крым Олега Шаповалова, заместителя главы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко, заместителя руководителя администрации главы ЛНР Игоря Бабкина, и. о. заместителя председателя правительства ДНР Владимира Ежикова, председателя избиркома Херсонской области Марину Захарову, главу избиркома Запорожской области Галину Катющенко и секретаря ЦИК Наталью Бударину.

Рестрикции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и на оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения. В заявлении МИД Великобритании говорилось, что санкции приурочены к годовщине референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России.