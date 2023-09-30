Эксперт связал слова Токаева о санкциях против России с давлением Запада

По словам заведующего кафедры политологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, Астана не рвет связи с Москвой

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о поддержке санкционного режима в отношении РФ не означают, что республика идет к разрыву связей с Россией. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий кафедры политологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Конечно, нам неприятны подобные заявления. Но сказать, что Токаев рвет с нами связи, с геополитической точки зрения будет опрометчиво", - сказал он.

Эксперт отметил, что власти Казахстана в своей риторике в некоторой степени пытаются дистанцироваться от России. Он объяснил такую позицию нежеланием республики подпасть под санкции Запада.

"Они боятся быть "токсичными", чтобы их не давили в одностороннем порядке санкциями за связи с Россией, и они пытаются в этой ситуации оправдаться. Они говорят Москве: пройдет сложный период, затем станет лучше. Каждое государство пытается выстроить вектор, как они объясняют своим народам, оптимальный", - добавил аналитик.

По словам эксперта, Казахстан остается государством, с которым РФ сохраняет партнерские отношения. "На сегодняшний день мы рассматриваем Казахстан как государство-партнер, с которым мы решаем вопросы, об этом неоднократно говорил наш президент. Ту политику, которую ведет сегодня страна, - мы видим поиск каких-то независимых позиций", - резюмировал Кошкин.

Ранее Токаев после слов о поддержке санкционного режима в отношении РФ заявлял, что республика придерживается курса на всестороннее взаимодействие с Россией, и отметил давние традиции сотрудничества двух стран в различных сферах.