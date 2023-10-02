2 октября, 05:47
Отставки и назначения

Глава Минтранса Чувашии ушел в отставку

Глава республики Олег Николаев принял его прошение

ЧЕБОКСАРЫ, 2 октября. /ТАСС/. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов подал заявление об увольнении. Его прошение принято, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев. Осипов ушел в отставку после обысков и выемки документов в министерстве.

"Принял прошение министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова об отставке. <…> Уверен, следственные органы разберутся в деталях допущенных нарушений, дадут объективную оценку, вынесут все решения в соответствии с законодательством Российской Федерации", - отметил Николаев.

Он поблагодарил министра за работу. "Решены важные и фундаментальные задачи в области развития транспортной инфраструктуры <…>, запущены большие и малые проекты по развитию дорожной сети, в том числе в части ликвидации грунтовых разрывов между муниципалитетами", - уточнил Николаев.

Осипов руководил министерством с февраля 2020 года. 29 сентября стало известно, что в Минтрансе и Минфине Чувашии прошли обыски и выемка документов. В правоохранительных органах пояснили, что мероприятия связаны со строительством и ремонтом дорог на территории республики. 

Теги:
РоссияОтставки и назначенияЧувашия
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