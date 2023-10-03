Посол РФ: идиллии между Варшавой и Киевом не будет даже при новом польском правительстве

Сергей Андреев подчеркнул, что на настроение в польском обществе также влияет общая усталость от соседства с зоной конфликта и присутствие большого количества украинских беженцев

ТАСС, 3 октября. Правительство, которое будет сформировано в Польше в результате грядущих выборов, не откажется от поддержки Украины, но отношения Варшавы и Киева уже не будут такими идиллическими, какими их пытались представлять еще недавно. Такое мнение высказал посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Никакое правительство Польши, которое будет сформировано по итогам выборов, естественно, от поддержки Украины в ее противостоянии России не откажется, но атмосфера общая в польско-украинских отношениях, конечно, уже не будет такой идиллической, как ее пытались представить в прошлом году, когда президент Польши ездил на Украину, обнимался с [украинским президентом Владимиром] Зеленским и обещал, что "будем жить вместе, без границ" и все такое прочее", - сказал Андреев в эфире Первого канала.

Кроме того, как подчеркнул российский дипломат, на протяжении последних шести месяцев происходили определенные изменения в том, как Украина освещается в польской прессе. "Общая усталость от соседства с зоной конфликта, от присутствия здесь большого количества украинских беженцев - она тоже влияет на настроение в польском обществе", - объяснил посол РФ в республике.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что после прозвучавших на Генассамблее ООН обвинений Зеленского в адрес Варшавы отношение польского общества к украинской политике в отношении республики "пошатнулось, если не сказать больше". По словам Рау, потребуются "титанические усилия" для возвращения польско-украинских отношений к исходной точке. Министр отметил, что "в отношениях между разными странами бывают периоды конъюнктуры и деконъюнктуры", и на данный момент взаимоотношения Киева и Варшавы входят именно во вторую из двух фаз. Он также назвал эти отношения давними и сложными, однако подчеркнул, что "украинская сторона точно найдет выход, если захочет".

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. В стране уже началась избирательная кампания.