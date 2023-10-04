Захарова считает, что все заявления Бербок нуждаются в доскональной проверке

По словам официального представителя российского дипведомства, западные либеральные демократии рекрутируют на руководящие посты людей, "которые в принципе там никаким образом не могли бы оказаться, если бы ставка делалась на их профессиональные качества"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Буквально все заявления главы МИД Германии Анналены Бербок нуждаются в доскональной проверке, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. В эфире радио "Спутник" ее попросили прокомментировать слова министра иностранных дел ФРГ о том, что Евросоюз будет простираться "от Лиссабона до Луганска".

"Это новости абсурда. Причем когда произносится фамилия и имя Анналены Бербок, то я знаю, что все, что она скажет, буквально все требует доскональной проверки, потому что после каждого заявления, по большому счету, аудитория ставится в тупик, - сказала Захарова. - Я видела эту реакцию: люди начинают озираться, смотреть друг на друга, полагая, что они что-то не услышали или услышали не так, потому что этого же не может быть".

Дипломат констатировала, что западные либеральные демократии рекрутируют на руководящие посты людей, "которые в принципе там никаким образом не могли бы оказаться, если бы ставка делалась на их профессиональные качества".