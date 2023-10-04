Захарова: ЕС и США обращались к РФ для проведения встречи по Карабаху до начала кризиса

По словам дипломата, "если сейчас история с этой встречей будет разыграна в западных СМИ как некая провокативная, значит, что цель США и ЕС и была в том, чтобы создать очередную какую-то провокацию"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Брюссель и Вашингтон обращались к Москве для проведения встречи по теме Нагорного Карабаха до начала кризиса.

"Насчет секретных (переговоров США, ЕС и РФ по Карабаху - прим. ТАСС) я не знаю. К нам обратились США и ЕС инициативно, просили провести встречу, я бы сказала даже провести контакты, и их цель была обозначена в ходе встречи. Стороны обменялись точками зрениями на ситуации. Вот и все", - сказала дипломат, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге.

Таким образом Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что РФ, ЕС и США якобы провели 17 сентября в Стамбуле секретные переговоры по ситуации в Карабахе за несколько дней до нового обострения.

"Ничего в этом нет секретного. Это был рядовой обмен точками зрений. Но будем смотреть за тем, как Запад будет все подавать, и отсюда будут понятны и цели, изначально стоявшие перед ними", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, "если сейчас история с этой встречей будет разыграна в западных СМИ как некая провокативная, значит, что цель США и ЕС и была в том, чтобы создать очередную какую-то провокацию".