Канада не ответила на ноту посольства России в связи с чествованием нациста

Российская дипмиссия ранее направила соответствующий документ в МИД этой страны, а также в офисы премьер-министра Джастина Трюдо и спикера Палаты общин Энтони Роты, который ушел в отставку

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Канады до сих пор не дали ответ на ноту посольства России в связи с чествованием в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Нет", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

25 сентября российская дипмиссия направила соответствующую ноту в МИД Канады, а также в офисы премьер-министра страны Джастина Трюдо и спикера Палаты общин Энтони Роты, который после скандала ушел в отставку 26 сентября.