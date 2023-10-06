6 октября, 10:21,
обновлено 6 октября, 10:48
Российская энергетическая неделя

Путин 10 октября проведет переговоры с премьер-министром Ирака

Они примут участие в пленарном заседании РЭН 11 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 10 октября проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что "будут российско-иракские переговоры, будет также общение с господином ас-Судани в формате рабочего завтрака".

По его словам, затем, 11 октября, Путин и ас-Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН). "Уже 11 октября вместе президент Путин и ас-Судани примут участие в пленарном заседании РЭНа, Российской энергетической недели", - сообщил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичИракРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРоссийская энергетическая неделяСудани, Мухаммед, ас-
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