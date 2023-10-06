Ядерные испытания, самолет с Пригожиным и Валдай. Темы брифинга Пескова

Судьба Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), причины крушения самолета, в котором находился бизнесмен Евгений Пригожин, а также итоги Валдайского форума стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

"Большой день российско-узбекистанских отношений". Президент России Владимир Путин встречается с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Вскоре начнутся переговоры в узком составе, затем - в формате рабочего завтрака - в широком, затем - подписание документов и заявление для СМИ.

10 октября в РФ с официальным визитом прибудет премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, "состоятся непосредственные переговоры". "11 октября вместе президент Путин и премьер Судани примут участие в заседании" Российской энергетической недели.

О Валдайском форуме

"Глубочайшее выступление Путина, много важных заявлений. Потребуется время, чтобы полностью проанализировать сказанное", поскольку оно носит концептуальный характер.

"Определенная трансформация состава участников происходит - и это не из-за того, что этого хочет клуб". "Многие западники отказываются" - под давлением ли или от прекращения спонсорской помощи.

"В свете того, что происходит, совершенно объяснимым образом повышается уровень интереса к этому клубу со стороны других направлений", незападных. "Интерес по-прежнему большой, международный".

"Сам тот факт, что президент ежегодно выступает на пленарном заседании", говорит, что он "отдает должное" Валдайскому форуму.

О возможном отказе от ратификации ДВЗЯИ

Президент "имел в виду приведение к единому знаменателю" ситуации, при которой у США нет ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а у России есть.

Речь шла исключительно о приведении к симметричному статусу документов, "о готовности чего и заявил [председатель Государственной думы Вячеслав] Володин". Это не говорит "о намерении проведения самих ядерных испытаний".

"Мы продолжаем разработку этих систем вооружений". Тема фигурировала в повестке, "представляла собой интерес" для участников встречи, так что "Путин об этом сообщил".

О расследовании крушения самолета с Пригожиным

Сообщение председателя Следственного комитета о фрагментах ручных гранат в телах погибших - "это не окончательный был доклад", это следует "пока из установленных фактов".

Подробности причины крушения "пока нельзя узнать": "заключительных выводов <...> пока еще не было". Они появятся "после того, как следствие будет завершено".

О взрыве в селе Гроза под Харьковом

"Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям". Удары наносятся только по военной инфраструктуре, "местам скопления военнослужащих", командованию.

Об аудите "Почты России"

"Правительство этим занимается. Нужно дождаться результатов аудита" - и уже после этого "заниматься этой проблемой".

О Нобелевской премии мира