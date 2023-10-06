6 октября, 10:46
Статья

Ядерные испытания, самолет с Пригожиным и Валдай. Темы брифинга Пескова

Сергей Казак/ ТАСС
© Сергей Казак/ ТАСС

Судьба Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), причины крушения самолета, в котором находился бизнесмен Евгений Пригожин, а также итоги Валдайского форума стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • "Большой день российско-узбекистанских отношений". Президент России Владимир Путин встречается с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Вскоре начнутся переговоры в узком составе, затем - в формате рабочего завтрака - в широком, затем - подписание документов и заявление для СМИ.
  • 10 октября в РФ с официальным визитом прибудет премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, "состоятся непосредственные переговоры". "11 октября вместе президент Путин и премьер Судани примут участие в заседании" Российской энергетической недели.

О Валдайском форуме

  • "Глубочайшее выступление Путина, много важных заявлений. Потребуется время, чтобы полностью проанализировать сказанное", поскольку оно носит концептуальный характер.
  • "Определенная трансформация состава участников происходит - и это не из-за того, что этого хочет клуб". "Многие западники отказываются" - под давлением ли или от прекращения спонсорской помощи.
  • "В свете того, что происходит, совершенно объяснимым образом повышается уровень интереса к этому клубу со стороны других направлений", незападных. "Интерес по-прежнему большой, международный".
  • "Сам тот факт, что президент ежегодно выступает на пленарном заседании", говорит, что он "отдает должное" Валдайскому форуму.

О возможном отказе от ратификации ДВЗЯИ

  • Президент "имел в виду приведение к единому знаменателю" ситуации, при которой у США нет ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а у России есть.
  • Речь шла исключительно о приведении к симметричному статусу документов, "о готовности чего и заявил [председатель Государственной думы Вячеслав] Володин". Это не говорит "о намерении проведения самих ядерных испытаний".
  • "Мы продолжаем разработку этих систем вооружений". Тема фигурировала в повестке, "представляла собой интерес" для участников встречи, так что "Путин об этом сообщил".

О расследовании крушения самолета с Пригожиным

  • Сообщение председателя Следственного комитета о фрагментах ручных гранат в телах погибших - "это не окончательный был доклад", это следует "пока из установленных фактов".
  • Подробности причины крушения "пока нельзя узнать": "заключительных выводов <...> пока еще не было". Они появятся "после того, как следствие будет завершено".

О взрыве в селе Гроза под Харьковом

  • "Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям". Удары наносятся только по военной инфраструктуре, "местам скопления военнослужащих", командованию.

Об аудите "Почты России"

  • "Правительство этим занимается. Нужно дождаться результатов аудита" - и уже после этого "заниматься этой проблемой".

О Нобелевской премии мира

  • "У нас на это нет никакой реакции".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаУзбекистанИракРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичПесков, Дмитрий СергеевичСудани, Мухаммед, ас-
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация