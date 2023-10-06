Песков призвал дождаться результатов аудита "Почты России"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что этим вопросом занимается правительство

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с финансами "Почты России", будут решаться по итогам аудита компании, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство этим занимается, надо дождаться результатов аудита и тогда уже дальше разбираться с этой проблемой", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее РБК со ссылкой на представителя Минцифры сообщил, что совет директоров "Почты России" поручил провести аудит расходов компании с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании. Из подготовленных "Почтой России" данных следует, что она рассчитывает на различные меры господдержки для того, чтобы разобраться с накопленными долгами.

О ситуации с "Почтой России"

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей "финансовой дыры" в компании. Она также сообщила, что верхняя палата парламента намерена направить обращение в правительство для разрешения этого вопроса.

В конце марта "Почта России" отчиталась о первом с 2014 года чистом убытке по итогам 2022 года по российским стандартам бухучета, он составил 27 млрд рублей против 0,3 млрд рублей прибыли годом ранее. Тогда генеральный директор "Почты России" Михаил Волков говорил, что компании удалось обеспечить в переходный период стабильную работу сети почтовых отделений и всего логистического комплекса. При этом общий совокупный убыток "Почты России" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год составил 30,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей прибыли в 2021 году. Убыток от операционной деятельности за 2022 год составил 32,6 млрд рублей против 4,7 млрд рублей прибыли в 2021 году.

В конце сентября 2023 года Волков сообщил, что "Почта России" в начале года была в крайне непростом положении с точки зрения финансов, сейчас ситуация остается напряженной. При этом он отмечал, что за полгода удалось изменить тренд - почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей.