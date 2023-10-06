Песков анонсировал график переговоров Путина с Мирзиёевым

Президент России начнет встречу со своим коллегой из Узбекистана с беседы тет-а-тет, затем они продолжат общение с участием делегаций

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начнет встречу со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым с беседы тет-а-тет, затем они продолжат общение с участием делегаций.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что переговоры пройдут в Большом Кремлевском дворце. "Ожидаем уже совсем скоро. [Будет] беседа двух президентов в узком составе. После этого последуют российско-узбекистанские переговоры. В них принимают участие делегации двух стран. Они будут в формате рабочего завтрака", - анонсировал представитель Кремля.