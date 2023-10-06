Песков заявил, что международный интерес к "Валдаю" по-прежнему велик

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "композиция участников иногда претерпевает изменения"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представители других государств по-прежнему проявляют большой интерес к "Валдаю", хотя состав участников форума и поменялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне российский лидер Владимир Путин по традиции принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", общение продолжалось больше 3,5 часа.

"Интерес по-прежнему большой, интерес международный. Но, конечно, композиция участников иногда претерпевает изменения", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, сказалось ли на работе форума снижение числа участников из англосаксонских стран.

Как отметил Песков, определенные изменения в составе экспертов происходят, "и не из-за того, что так хочет клуб". Он обратил внимание, что некоторые представители западных стран "сами отказываются от получения информации о России из первых рук". "Многие хотят, но не могут этого делать под давлением. Многих не пускают их спонсоры", - обрисовал ситуацию пресс-секретарь президента РФ. Вместе с тем, продолжил он, в зале все же были участники из США, Великобритании, хотя и не так много.

Представитель Кремля добавил, что на других международных направлениях интерес к России закономерно растет. Речь в том числе про Азию и Африку.

Сам же Путин показывает свое отношение к "Валдаю" тем, что ежегодно принимает участие в заседаниях клуба, указал Песков. По его словам, президент отдает должное этой очень крупной площадке.