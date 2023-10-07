МИД РФ сообщил о возвращении с Кипра корреспондента "Российской газеты"

В ведомстве заявили, что Москва направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк, в отношении которого кипрские власти применили силу при попытке задержания, благополучно прибыл в Россию. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ.

"Сегодня утром корреспондент "Российской газеты", в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия , благополучно прибыл в Россию", - сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что Россия направит во все профильные международные организации "информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО".

Корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк был задержан 5 октября в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где проживает со своей семьей. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку. Позже журналист был доставлен в больницу.