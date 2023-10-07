Эксперт считает, что атака ХАМАС может поставить под угрозу нынешнюю власть в Израиле

По мнению научного сотрудника центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Григория Лукьянова, одной из причин начала обострения является отсутствие движения в политическом урегулировании палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Атака ХАМАС на Израиль может поставить под угрозу кабинет министров Биньямина Нетаньяху, усилия которого были направлены на обеспечение безопасности в стране. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил научный сотрудник центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Григорий Лукьянов.

"Это наступление со стороны палестинских организаций, хоть оно еще и не закончено, может угрожать нынешнему кабинету министров Израиля. Не думаю, что палестинские организации напрямую ставят такую цель, но тот фактор внезапности, которого объективно удалось достичь, фактически обнуляет часть риторики крайне правых политиков в нынешнем правительстве Израиля. Все те меры, что они предлагают, направлены на укрепление безопасности страны. Они укрепляют, проводят эти меры, ужесточают законы, тем не менее, палестинцы начинают волну насилия, масштаб которой превосходит все, что было раньше. Ровно обратный результат", - сказал он.

По мнению аналитика, одной из причин начала обострения является отсутствие движения в политическом урегулировании палестино-израильского конфликта. При этом он отметил, что риторика нынешнего израильского правительства не подразумевала переговоров с учетом палестинской позиции.

"Ключевой преградой на пути к переговорному процессу является позиция государства Израиль, точнее его правительства. С приходом к власти нынешнего кабинета министров, самого правого за всю политическую историю страны, шансы на то, что будет не то, что успешный, а хоть какой-то переговорный процесс с учетом палестинских позиций, практически свелись к нулю. Вся политическая риторика израильского кабмина, например, министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, явно указывала палестинским организациям на то, что ситуация будет только ухудшаться", - сказал Лукьянов.

При этом аналитик подчеркнул, что нынешняя атака ХАМАС является беспрецедентной по своему масштабу и носит наступательный характер, что отличает ее от предыдущих.

"Ранее палестинские организации проводили свои акции под лозунгами обороны, ответных действий на действия Израиля, в нынешних условиях сам характер пропагандистской кампании, сопровождающей эти действия, указывает на то, что действия имеют наступательный характер. Это серьезно отличает ситуацию", - резюмировал Лукьянов.