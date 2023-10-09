Эксперт допустил сокращение помощи Израиля Украине из-за конфликта с Палестиной

Это может произойти в связи с тем, что у Тель-Авива не будет дополнительных ресурсов для передачи Киеву, считает политолог Григорий Лукьянов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Израиль уменьшит объем помощи Украине из-за эскалации конфликта с Палестиной. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

"Тот факт, что Израиль в ближайшее время будет занят решением вопроса сектора Газа, снизит градус поддержки Израилем Украины в рамках специальной военной операции, - сказал собеседник агентства. - Та политика, которую проводил кабинет министров [премьера Израиля] Биньямина Нетаньяху по оказанию хоть и не масштабной, но тем не менее осторожной поддержки и помощи Украине, будет пересмотрена в пользу интересов самого Израиля".

Эксперт пояснил это отсутствием у Израиля дополнительных ресурсов, которые можно будет направить Украине. "И в ближайшее время таких ресурсов может не появиться", - указал он.

Лукьянов считает вполне возможным, что Соединенные Штаты также будут вынуждены направить часть ресурсов на помощь Израилю в решении текущих проблем. "Ведь проблема сектора Газа уже сейчас разрастается, по всему периметру границ Израиля неспокойно, - подчеркнул специалист. - Учитывая особые отношения Израиля и США, это потребует от Соединенных Штатов определенного оперативного вмешательства".

Поэтому, по оценкам Лукьянова, "в краткосрочной перспективе общественное мировое внимание переключится с украинского направления на ближневосточный театр".

Позиция России

Аналитик обратил внимание, что на протяжении многих лет Россия не меняла своей позиции по содействию мирному политическому урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Он напомнил, что использовались методы как государственной публичной дипломатии, так и непубличные с участием большого количества отставных дипломатов, ученых, общественных деятелей, "которые на протяжении многих лет работали над тем, чтобы вопреки деструктивным тенденциям выстроить доверительные отношения и создать основу для мирного урегулирования в интересах населения Палестины и Израиля".

"Но в нынешних условиях от России мало что зависит - так же, как мало что зависит от любого государства, напрямую не вовлеченного в этот конфликт", - признал Лукьянов.

Ситуация в зоне конфликта, по его словам, "вышла из-под контроля во многом в силу той политики, которую проводили вовлеченные в него палестинские организации, государство Израиль, сопредельные страны региона". "И в данном случае те усилия, которые предпринимались Россией для налаживания переговорного процесса, отброшены на годы назад", - констатировал политолог.