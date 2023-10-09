9 октября, 09:14,
обновлено 9 октября, 09:34
Палестино-израильский конфликт

Лавров призвал остановить палестино-израильское противостояние

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД РФ, нужно решить проблему с гражданскими лицами, которые становятся жертвами ситуации, а также уделить внимание причинам конфликта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Палестино-израильское боестолкновение необходимо остановить, нужно решить проблему с гражданскими лицами, которые становятся жертвами ситуации, а также уделить внимание причинам конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

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"Необходимо не только срочно остановить боестолкновение, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения", - сказал глава МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильГейт, Ахмед Абу, аль-
© Информационное агентство ТАСС
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