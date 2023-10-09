Лавров призвал остановить палестино-израильское противостояние

По словам главы МИД РФ, нужно решить проблему с гражданскими лицами, которые становятся жертвами ситуации, а также уделить внимание причинам конфликта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Палестино-израильское боестолкновение необходимо остановить, нужно решить проблему с гражданскими лицами, которые становятся жертвами ситуации, а также уделить внимание причинам конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Необходимо не только срочно остановить боестолкновение, решить проблему с гражданскими лицами, которые в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения", - сказал глава МИД РФ.