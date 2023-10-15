Путин заявил, что БРИКС выступает за многополярность

Президент РФ подчеркнул, что "все хотят равных отношений"

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Страны БРИКС поддерживают концепцию формирования многополярного мира, "никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживает эту идею, концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена. Все хотят равных отношений и видят, если присоединяются к БРИКС, что в рамках расширения и в рамках укрепления вот такого формата, вот таких отношений между странами мы можем добиться этой цели быстрее на основе объединения усилий", - сказал он.

Фрагмент беседы был показан в эфире Центрального телевидения Китая в воскресенье. Как ожидается, полная версия интервью будет опубликована позднее. Путин побеседовал с представителем Медиакорпорации Китая в преддверии визита в Пекин.

Российский лидер посетит Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" и российско-китайских переговорах на высшем уровне. Кремль пока не называл конкретные даты визита, но сам форум "Один пояс - один путь", как сообщал МИД КНР, состоится в китайской столице на следующей неделе, с 17 по 18 октября.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.