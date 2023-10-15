15 октября, 08:42,
обновлено 15 октября, 09:00

Путин считает, что по масштабу конфликт на Ближнем Востоке даже нельзя сравнивать с СВО

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке настолько масштабен, что его нельзя даже сравнивать со специальной военной операцией на Украине, считает президент РФ Владимир Путин.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, "это будет совсем другая война". "Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?" - обратил внимание президент РФ, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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