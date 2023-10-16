Путин в беседах с ближневосточными лидерами предложил гуманитарную помощь

Президент заверил, что Россия готова работать над скорейшим урегулированием на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах с лидерами Египта, Ирана, Палестины, Сирии заявил о готовности Москвы оказать гуманитарную помощь в связи с обострением палестино-израильского конфликта, сообщили в пресс-службе Кремля.

"[Путин] отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Президент России и ближневосточные лидеры отметили необходимость гуманитарного перемирия в регионе. "Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что Москва готова работать со всеми конструктивно настроенными сторонами для скорейшего урегулирования палестино-израильского конфликта. "Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - указали в Кремле.

Урегулирование на Ближнем Востоке

Путин заверил, что РФ готова работать над скорейшим урегулированием на Ближнем Востоке.

"Подтвержден настрой российской стороны на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами, чтобы как можно скорее остановить боевые действия и стабилизировать обстановку. Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер", - говорится в сообщении.