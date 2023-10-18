18 октября, 08:37,
обновлено 18 октября, 08:52
Палестино-израильский конфликт

В МИД РФ сообщили, что в ООН идет согласование реакции на удар по больнице в Газе

В ведомстве напомнили, то при ударе погибло около 800 человек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что в Совете Безопасности ООН идет согласование реакции международного сообщества на ситуацию с ударом по больнице в Газе, в результате которого погибло большое количество мирных жителей.

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"Сейчас идет согласование реакции международного сообщества в Совете Безопасности [ООН] в Нью-Йорке на происходящее в Газе", - сказал высокопоставленный дипломат, выступая на VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

Он напомнил, что 17 октября в результате удара по гражданскому госпиталю в секторе Газа погибло около 800 человек, и уточнил, что "цифра до сих пор устанавливается". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильВершинин, Сергей Васильевич
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