18 октября, 08:56,
обновлено 18 октября, 09:03
Палестино-израильский конфликт

Вершинин заявил, что Россия будет действовать в СБ ООН по ситуации в Газе

Замглавы МИД РФ отметил, что нельзя спокойно смотреть на происходящее

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Нельзя спокойно смотреть на происходящее в секторе Газа, Россия намерена действовать на площадке Совета Безопасности ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"С точки зрения международной ситуации, вот я сейчас сказал про Газу. Конечно, на это смотреть спокойно нельзя, и надо действовать. Мы будем действовать. Сегодня как раз будут самые ожесточенные дебаты (в Совбезе ООН - прим. ТАСС)", - указал дипломат, выступая на VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтВершинин, Сергей Васильевич
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