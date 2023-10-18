18 октября, 09:52,
обновлено 18 октября, 10:29

Путин заявил, что лидеры Ближнего Востока не хотят продолжения и усугубления конфликта

© ТАСС/ Ruptly

Президент России назвал важными и своевременными его переговоры с президентами Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, Ирана Эбрахимом Раиси, Сирии Башаром Асадом, Палестины Махмудом Аббасом, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Ближнего Востока не хотят продолжения и превращения палестино-израильской эскалации в полномасштабную войну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

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"Что касается моего впечатления после разговоров с пятью лидерами региона. Это были важные, своевременные разговоры. Я вам скажу главное, без деталей - у меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации. На мой взгляд, основные игроки, кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну, у меня сложилось впечатление, таких практически нет", - сказал он.

В понедельник Путин провел телефонные разговоры с президентами Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, Ирана Эбрахимом Раиси, Сирии Башаром Асадом, Палестины Махмудом Аббасом, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер обсудил с ними обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование арабо-израильского конфликта. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
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