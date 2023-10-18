Путин: противоречия Газы и остальной Палестины не говорят о враждебности между ними

По словам президента РФ, реакция палестинского лидера Махмуда Аббаса говорит о том, что он "не относится враждебно к сектору Газа и тем, кто там руководит ситуацией"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не считает, что противоречия между сектором Газа и остальной Палестиной говорят о враждебности между ними.

"Есть противоречия внутри палестинского сообщества - и Западный берег, и Газа, но я бы не назвал их враждующими", - сказал глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов.

Как отметил Путин, реакция палестинского лидера Махмуда Аббаса говорит о том, что он "не относится враждебно к сектору Газа и тем, кто там руководит ситуацией". "Это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия. Не значит, что не нужно добиваться единства палестинского сообщества или общества в целом, - обратил внимание президент РФ. - Конечно, палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело, мы не можем здесь руководить этим процессом".