Путин: Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства

Президент РФ считает, что появление независимого палестинского государства создаст условия для мира на длительную перспективу

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Россия всегда выступала за создание самостоятельного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, это не связано с нынешним обострением палестино-израильского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.

"Что касается создания палестинского государства, то у нас принципиальная позиция, она не связана с сегодняшним кризисом вообще, хотя, конечно, он поднимает эту проблему на поверхность. Тем не менее мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал российский лидер.

Путин также отметил, что Россия и международное сообщество говорят об этом давно.

Как полагает президент РФ, появление независимого палестинского государства создаст условия для мира на длительную перспективу. "Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи (созданию палестинского государства - прим. ТАСС), но, если это было бы так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу", - указал Путин.

По словам главы российского государства, "подменить политические вопросы фундаментального характера, связанные с определением судьбы палестинского народа, подменить это какими-то сиюминутными экономическими подачками, как пытались это сделать Соединенные Штаты, совершенно невозможно". "Сегодняшний кризис это показывает. Нужно решать фундаментальные задачи политического характера", - заключил Путин.