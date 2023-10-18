Путин подтвердил, что разделяет озабоченности Вучича по ситуации вокруг Сербии

Президент России сообщил, что пообщался со своим сербским коллегой

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил, что пообщался с руководителем Сербии Александаром Вучичем на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине, и разделяет его озабоченности по поводу ситуации на Балканах.

"Да, на ногах с Вучичем мы говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности", - сказал российский лидер журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сам Вучич упоминал, что виделся с Путиным на форуме в Пекине и им удалось "очень коротко" переговорить.