18 октября, 09:59,
обновлено 18 октября, 10:39
Визит Путина в Пекин

Путин подтвердил, что разделяет озабоченности Вучича по ситуации вокруг Сербии

© ТАСС/ Ruptly

Президент России сообщил, что пообщался со своим сербским коллегой

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил, что пообщался с руководителем Сербии Александаром Вучичем на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине, и разделяет его озабоченности по поводу ситуации на Балканах.

"Да, на ногах с Вучичем мы говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности", - сказал российский лидер журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сам Вучич упоминал, что виделся с Путиным на форуме в Пекине и им удалось "очень коротко" переговорить. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
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