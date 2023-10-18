Путин заявил, что Орбан не является пророссийским политиком

По словам президента России, премьер Венгрии - "провенгерский политик"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Обвинения в пророссийских настроениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - ерунда, он "провенгерский политик". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается премьер-министра Орбана, его часто обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", - сказал Путин.

Путин и Орбан провели встречу на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине 17 октября. Венгерский премьер позднее заявил, что ответ президента России на его вопрос о возможности прекращения огня на Украине "не был, мягко говоря, обнадеживающим".

"А нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа. А этого мужества многие политические деятели сегодняшней Европы лишены. У них нет такого мужества, они ему завидуют. За это на него и нападают", - добавил российский лидер.