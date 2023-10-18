В Херсонской области назвали незаконным приговор погибшему в ДТП Стремоусову

Губернатор Владимир Сальдо отметил, что "в своем безумии киевский режим бросается даже на мертвых"

ГЕНИЧЕСК, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал незаконным и юридически ничтожным вынесенный судом на Украине пожизненный приговор своему бывшему заместителю Кириллу Стремоусову, погибшему в результате ДТП.

"В своем безумии киевский режим бросается даже на мертвых. Марионеточный суд на Украине "вынес приговор" Кириллу Стремоусову, хотя даже по их собственным правилам такие действия в отношении покойных незаконны. Для нас подобное юридически ничтожно", - сказал Сальдо ТАСС.

Он отметил, что "память же о Кирилле, пламенном патриоте и настоящем борце, сохранят и будущие поколения херсонцев". "В отличие от поставленных Киевом временщиков-оккупантов, которых сначала народ будет вспоминать с ненавистью и презрением, а потом просто забудет", - добавил Сальдо.

Стремоусов погиб в автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. В этот же день президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

Украинское издание "Граты" ранее сообщило, что коллегия судей Малиновского районного суда Одессы заочно приговорила Стремоусова к пожизненному заключению по обвинению в коллаборационизме и государственной измене, а также постановила конфисковать имущество Стремоусова и взыскать с него 13 тыс. гривен (почти $357) судебных расходов. Издание заявляет, что украинские власти не могли официально подтвердить гибель Стремоусова, поэтому его судили как живого человека.