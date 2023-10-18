Путин в ходе визита в Китай передвигался на Aurus Senat

В Пекине глава российского государства выступил на церемонии открытия III Международного форума "Один пояс, один путь", пообщался с журналистами и провел несколько двусторонних встреч

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время двухдневного визита в КНР, состоявшегося 17-18 октября, передвигался на автомобиле Aurus Senat Limousine черного цвета. Кадры опубликованы на сайте фотохроники ТАСС.

В Пекине глава российского государства выступил на церемонии открытия III Международного форума "Один пояс, один путь", пообщался с журналистами и провел несколько двусторонних встреч. В число его собеседников вошли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, президенты Вьетнама, Монголии и Лаоса Во Ван Тхыонгом, Ухнаагий Хурэлсух и Тхонглун Сисулит, и.о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар. Кроме того, Путин провел неформальную встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

Об автомобиле

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Она, в частности, используется в кортежах президента и председателя правительства РФ, членов кабинета министров.

Лимузин Aurus Senat был впервые использован Путиным в церемонии инаугурации 7 мая 2018 года. В этом же году глава российского государства в рамках официальных протокольных мероприятий лично демонстрировал автомобили Aurus президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, президенту Сербии Александару Вучичу и наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Позднее российский лидер начал пользоваться Aurus в том числе во время своих зарубежных визитов. Автомобилями этой марки обеспечивают и зарубежных лидеров, когда они приезжают в Россию.