МИД РФ прокомментировал вето США в СБ ООН по проекту резолюции по Палестине и Израилю

В ведомстве считают, что эта ситуация "наглядно демонстрирует истинные намерения США в регионе"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вето Вашингтона по проекту резолюции СБ ООН, направленной на деэскалацию напряженности вокруг палестино-израильского конфликта, наглядно демонстрирует истинные намерения США в регионе. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Нынешнее вето США по проекту резолюции СБ ООН, которая могла бы помочь остановить эскалацию напряженности и обуздать насилие против мирных жителей Палестины и Израиля, наглядно продемонстрировало истинные устремления Вашингтона в регионе", - указали в ведомстве.

"Именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение", - считают в российском МИД.