20 октября, 01:56

Захарова прокомментировала слова Байдена, назвавшего помощь Украине инвестицией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Александр Рюмин/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Рюмин/ ТАСС

Вашингтон, утверждая, что финансирование Киева - это "борьба за демократию", на самом деле обманывал весь мир и следовал простому расчету, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, называя оказываемую Украине помощь "борьбой за свободу и демократию", на самом деле следуют простому расчету, обманывая весь мир. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, который назвал помощь Украине "мудрой инвестицией".

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Ранее Байден, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, заявил, что продолжение поддержки Украины и Израиля со стороны США - это "мудрая инвестиция", которая будет выгодна для американской безопасности "на протяжении нескольких поколений".

"Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она добавила, что войны традиционно представляли для США "разумную инвестицию", так как они проходили не на их территории, а чужие издержки их не волновали. "Ничего личного, просто бизнес", - подчеркнула Захарова.

"Теперь что касается "дивидендов". Как подметил век назад многолетний член Верховного суда США Оливер Уэнделл Холмс - младший: "Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой". Судя по всему, все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови", - резюмировала она.

Байден в телеобращении к согражданам высказался за оказание дальнейшей помощи Израилю и Украине. По его словам, прекращение поддержки поставило бы под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их статус "партнера, с которым хотят работать другие страны". Поэтому американский лидер планирует направить "в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование потребностей США в сфере национальной безопасности и поддержку ключевых партнеров, в том числе Израиля и Украины". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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