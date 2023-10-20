20 октября, 08:35,
обновлено 20 октября, 08:59

Медведев назвал планируемый запрет УПЦ на Украине "грязной политикой"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По словам зампреда Совбеза РФ, это политика, "густо замешанная на кокаине и сатанизме"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планируемый Киевом запрет Украинской православной церкви (УПЦ). Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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"Запрет исконной церкви в Малороссии - грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь [президент Украины Владимир] Зеленский не просто выродок без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю. Он трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн, созданный на потеху заказчикам и готовый отдать им не только свое тело для плотских утех, но и запросто уничтожить христианство на родной земле", - написал Медведев.

Он назвал решение киевского режима о запрете УПЦ и "отсечении православных от колыбели материнской церкви" "явно кричащим о болезни всего общества".

"Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести", - подчеркнул Медведев.

При этом он убежден, что "церковь возродится, но через кровь и страдания гражданской войны".

В четверг Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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