Медведев назвал планируемый запрет УПЦ на Украине "грязной политикой"

По словам зампреда Совбеза РФ, это политика, "густо замешанная на кокаине и сатанизме"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планируемый Киевом запрет Украинской православной церкви (УПЦ). Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

"Запрет исконной церкви в Малороссии - грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь [президент Украины Владимир] Зеленский не просто выродок без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю. Он трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн, созданный на потеху заказчикам и готовый отдать им не только свое тело для плотских утех, но и запросто уничтожить христианство на родной земле", - написал Медведев.

Он назвал решение киевского режима о запрете УПЦ и "отсечении православных от колыбели материнской церкви" "явно кричащим о болезни всего общества".

"Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести", - подчеркнул Медведев.

При этом он убежден, что "церковь возродится, но через кровь и страдания гражданской войны".

В четверг Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.