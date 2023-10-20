20 октября, 09:21,
обновлено 20 октября, 09:35
Военная операция на Украине

Лавров заявил, что Украина многим надоела в Европе

Глава МИД отметил, что европейцы убеждают себя, что Киев победит на поле боя

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти европейских стран занимаются самовнушением, пытаясь убедить себя в том, что Украина якобы победит на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Они [европейцы] сами себя убеждают, что Украина победит на поле боя, и они поэтому должны делать все, чтобы это произошло. Ну пожалуйста, если такое самовнушение помогает им в жизни, Бог им судья", - сказал глава МИД РФ.

"Думаю, что многим в Европе надоела Украина. Они по инерции, через самовнушение пытаются еще удерживать эту ситуацию на плаву", - указал Лавров.

  

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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