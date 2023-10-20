20 октября, 10:38,
обновлено 20 октября, 10:54

Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ выравнивает ситуацию по этой теме для РФ и США

По словам пресс-секретаря президента, Кремль внимательно следит за развитием ситуации

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отзыв Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) де-юре выравнивает положение в этой сфере для России и США, Кремль внимательно следит за развитием ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Наша позиция предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. Теперь и Америка, и Россия являются подписантами договора, но он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем", - сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать испытания на полигоне в Неваде, которые прошли в тот же день, когда Госдума приняла закон о дератификации ДВЗЯИ.

При этом Песков обратил внимание, что проведенные в США мероприятия не были связаны с ядерным оружием. "Они не проводили ядерные испытания", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

18 октября американское Минэнерго сообщило, что в Неваде был произведен "подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру".

Госдума 18 октября приняла закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Документ теперь должен быть рассмотрен Советом Федерации (следующее его заседание - 25 октября) и в случае одобрения верхней палатой российского парламента поступит на подпись президенту. 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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