Посещение штаба, эвакуация из Газы и ответственные политики. Темы брифинга Пескова

Посещение президентом РФ Владимиром Путиным штаба Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, организация эвакуации россиян из Палестины, а также заявления президента США Джо Байдена о России и ее лидере стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Путин работает в Кремле. "Сразу после возвращения провел <...> оперативное совещание с постоянными членами Совбеза".
- 25 октября "президент планирует пригласить к себе на встречу представителей религиозных объединений", чтобы обсудить международную обстановку, поговорить "о нынешнем этапе развития нашей страны", "высказать признательность за их активную позицию в деле консолидации российского общества и укрепления согласия внутри страны".
- "Планы [провести большую пресс-конференцию] есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения".
О посещении штаба в Ростове-на-Дону
- "Уже ночью президент посетил Ростов, где был в штабе, выслушал доклад начальника Генштаба".
- "Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась". "Они проходят тоже достаточно регулярно, эти поездки".
О заявлении Байдена
- "Вообще тема Путина в риторике американского истеблишмента <...> является такой константой. Фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни" США.
- "Сейчас очень волнительный, очень потенциально опасный момент в международной обстановке", "он весьма эмоциональный, и эмоций очень много в выступлениях разных политиков" ."Вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государства".
- "Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации, в отношении нашего президента".
- Заявленная президентом США Джо Байденом цель сдерживания России - "это не секрет". Однако Байден "ни слова не сказал, что до сих пор все эти усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективны".
О контактах с США по Ближнему Востоку
- "Контакты идут в рамках, естественно, Совбеза". "Чисто двусторонних не было".
Об эвакуации россиян из Газы
- "Наше представительство в регионе продолжает работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить тех, кто желает оттуда эвакуироваться". "Далеко не все из них выходят на связь с нашими загранучерждениями" или хотят быть эвакуированными. "Готовность для этого есть", "возможность есть, работа ведется".
- "Там, может быть, больше тысячи наших сограждан". "Угроза кратно растет, после того как ЦАХАЛ начнет наземную операцию". "Ситуация меняется не в лучшую сторону и весьма динамично".
- "Детально пока информации нет, и мы продолжаем пока наши контакты и с палестинцами, и с израильтянами" по заложникам-россиянам.
Об испытаниях США на ядерном полигоне
- "Они не проводили ядерное испытание". "Мы очень внимательно наблюдаем".
- "Наша позиция хорошо, предельно ясна: сейчас, собственно, выравнялась ситуация де-юре. Теперь и Америка, и Россия являются подписантами Договора" о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но он "не ратифицирован ни в той, ни в другой стране".
О задержании Алсу Курмашевой
- "Мы, к сожалению, не в курсе и совершенно за этим (задержанием представительницы СМИ-иноагента "Радио Свобода" Алсу Курмашевой - прим. ТАСС) не следим".
- "Никакой кампании по преследованию граждан США нет". "Есть граждане США, которые нарушают закон, и в отношении них принимаются законные меры".
О рейтинге Путина
- "Я не думаю, что у него было время ознакомиться с результатами этого опроса [ВЦИОМ]", "он только прилетел".
- "Это политический лидер, который пользуется в мире популярностью". Есть и те политики в мире, кто считает, что "главное дело их жизни - борьба с Путиным".
- "Главное для президента Путина - это отношение к нему людей в самой стране, а не за рубежом"
- Путин относится "философски" к рейтингам его популярности.