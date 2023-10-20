Посещение штаба, эвакуация из Газы и ответственные политики. Темы брифинга Пескова

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и президент РФ Владимир Путин

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и президент РФ Владимир Путин

Посещение президентом РФ Владимиром Путиным штаба Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, организация эвакуации россиян из Палестины, а также заявления президента США Джо Байдена о России и ее лидере стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. "Сразу после возвращения провел <...> оперативное совещание с постоянными членами Совбеза".

25 октября "президент планирует пригласить к себе на встречу представителей религиозных объединений", чтобы обсудить международную обстановку, поговорить "о нынешнем этапе развития нашей страны", "высказать признательность за их активную позицию в деле консолидации российского общества и укрепления согласия внутри страны".

"Планы [провести большую пресс-конференцию] есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения".

О посещении штаба в Ростове-на-Дону

"Уже ночью президент посетил Ростов, где был в штабе, выслушал доклад начальника Генштаба".

"Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась". "Они проходят тоже достаточно регулярно, эти поездки".

О заявлении Байдена

"Вообще тема Путина в риторике американского истеблишмента <...> является такой константой. Фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни" США.

"Сейчас очень волнительный, очень потенциально опасный момент в международной обстановке", "он весьма эмоциональный, и эмоций очень много в выступлениях разных политиков" ."Вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государства".

"Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации, в отношении нашего президента".

Заявленная президентом США Джо Байденом цель сдерживания России - "это не секрет". Однако Байден "ни слова не сказал, что до сих пор все эти усилия по сдерживанию России были весьма и весьма малоэффективны".

О контактах с США по Ближнему Востоку

"Контакты идут в рамках, естественно, Совбеза". "Чисто двусторонних не было".

Об эвакуации россиян из Газы

"Наше представительство в регионе продолжает работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить тех, кто желает оттуда эвакуироваться". "Далеко не все из них выходят на связь с нашими загранучерждениями" или хотят быть эвакуированными. "Готовность для этого есть", "возможность есть, работа ведется".

"Там, может быть, больше тысячи наших сограждан". "Угроза кратно растет, после того как ЦАХАЛ начнет наземную операцию". "Ситуация меняется не в лучшую сторону и весьма динамично".

"Детально пока информации нет, и мы продолжаем пока наши контакты и с палестинцами, и с израильтянами" по заложникам-россиянам.

Об испытаниях США на ядерном полигоне

"Они не проводили ядерное испытание". "Мы очень внимательно наблюдаем".

"Наша позиция хорошо, предельно ясна: сейчас, собственно, выравнялась ситуация де-юре. Теперь и Америка, и Россия являются подписантами Договора" о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но он "не ратифицирован ни в той, ни в другой стране".

О задержании Алсу Курмашевой

"Мы, к сожалению, не в курсе и совершенно за этим (задержанием представительницы СМИ-иноагента "Радио Свобода" Алсу Курмашевой - прим. ТАСС) не следим".

"Никакой кампании по преследованию граждан США нет". "Есть граждане США, которые нарушают закон, и в отношении них принимаются законные меры".

О рейтинге Путина