20 октября, 11:58
Военная операция на Украине

Краснов заявил о рисках нелегального перемещения оружия из зоны СВО

По словам генпрокурора, трансформируется деятельность трансграничных криминальных сообществ, которые для совершения преступлений используют современные информационно-коммуникационные технологии

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о рисках нелегального перемещения оружия, в том числе из зоны СВО.

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"Сохраняются риски нелегального перемещения распространения оружия, в том числе из зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - отметил генпрокурор РФ в ходе состоявшейся в Нижнем Новгороде объединенной коллегии Генеральных прокуратур РФ и Белоруссии. Видеофрагмент высказываний генпрокурора РФ распространила пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

По словам Краснова, в настоящее время трансформируется деятельность трансграничных криминальных сообществ, которые для совершения преступлений используют современные информационно-коммуникационные технологии. "В связи с этим важна координация усилий правоохранительных структур Российской Федерации и Белоруссии по нивелированию указанных и других угроз", - сказал генпрокурор РФ. 

Теги:
РоссияКраснов, Игорь ВикторовичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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