20 октября, 14:39,
обновлено 20 октября, 14:55
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил, что заградотряд расстрелял украинских военных за отказ форсировать Днепр

Губернатор Херсонской области рассказал, что инцидент произошел в районе сел Ивановка и Новотягинка

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Заградотряд из украинских нацгвардейцев и иностранных наемников в пятницу расстрелял военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказавшихся форсировать Днепр, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Сегодня на правобережье в районе сел Ивановка и Новотягинка заградотряд из национальной гвардии и иностранных наемников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр", - сказал он.

Он отметил, что "сегодня бойцы группировки войск "Днепр" продолжили десятками уничтожать боевиков украинских вооруженных формирований на левом и правом берегах Днепра". По его словам, убивают обычных украинских солдат. "Наши военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться. Украинские солдаты, для вас это единственный способ выжить", - добавил Сальдо.

10 августа Сальдо сообщал, что заградительный отряд расстрелял другое подразделение ВСУ, личный состав которого отказался плыть на лодках на левый берег. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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