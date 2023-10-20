20 октября, 15:37
Палестино-израильский конфликт

Кадыров назвал геноцидом происходящее в секторе Газа

Глава Чеченской Республики отметил, что его виновники настроили против себя практически весь мир

ГРОЗНЫЙ, 20 октября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал происходящее в секторе Газа геноцидом мусульман-палестинцев, виновники которого настроили против себя практически весь мир.

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"Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев. Ответственные за эти чудовищные преступления давно перешагнули все мыслимые и немыслимые рамки, настроили против себя практически весь мир за исключением таких же преступников и лицемеров, сидящих во власти ряда западных государств", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он напомнил, что в течение всех последних дней жители Чечни проводят коллективные тахаджуд-намазы (дополнительные молитвы, совершаемые среди ночи) в мечетях региона и просят милости для палестинского народа. "Несмотря на позднюю ночь и превозмогая усталость, мусульмане Чеченской Республики стремятся в мечети, чтобы встать на коллективный намаз в один ряд с теми, кто глубоко опечален смертями тысяч невинных детей, женщин, пожилых людей, кто возмущен высшей степенью несправедливости и беззаконием", - отметил Кадыров. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильЧечня
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